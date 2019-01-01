رسميًا - النصر يعلن تعاقده مع البرتغالي روي فيتوريا

بعد إقالته من تدريب بنفيكا، فيتوريا مدربًا للنصر السعودي

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أعلن نادي النصر السعودي، عن تعاقده مع البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني السابق لفريق لفريق بنفيكا البرتغالي، ليقود الفريق خلال الفترة المقبلة.

وكان الأوروجوياني دانيال كارينيو، قد رحل عن تدريب النصر، ليتولى البرتغالي هيلدر كريستوفاو المهمة بشكل مؤقت.

النصر قال خلال بيانه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "قعت إدارة نادي النصر عقداً مع المدرب البرتغالي روي فيتوريا لتدريب الفريق الأول لمدة موسم ونصف الموسم، متمنين له التوفيق مع النادي".

رسمياً: وقعت إدارة نادي #النصر عقداً مع المدرب البرتغالي روي فيتوريا لتدريب الفريق الأول لمدة موسم ونصف الموسم .

متمنين له التوفيق مع النادي . pic.twitter.com/49HOLgaH7t — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) January 10, 2019

فيتوريا يصل صباح يوم الأثنين المقبل إلى مطار الملك خالد الدولي في الرياض، من أجل تولي مهمة تدريب العالمي بشكل رسمي.

المدرب البرتغالي تمت إقالته من تدريب بنفيكا مؤخرًا، بعدما حقق 8 بطولات خلال مشواره مع الأندية البرتغالية، التي تولى تدريبها.