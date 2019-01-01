النتائج المباشرة
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

رسميًا - النصر يعلن تعاقده مع البرتغالي روي فيتوريا

التعليقات()
بعد إقالته من تدريب بنفيكا، فيتوريا مدربًا للنصر السعودي

أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

أعلن نادي النصر السعودي، عن تعاقده مع البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني السابق لفريق لفريق بنفيكا البرتغالي، ليقود الفريق خلال الفترة المقبلة.

وكان الأوروجوياني دانيال كارينيو، قد رحل عن تدريب النصر، ليتولى البرتغالي هيلدر كريستوفاو المهمة بشكل مؤقت.

النصر قال خلال بيانه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "قعت إدارة نادي النصر عقداً مع المدرب البرتغالي روي فيتوريا لتدريب الفريق الأول لمدة موسم ونصف الموسم، متمنين له التوفيق مع النادي".

اختيارات المحررين

فيتوريا يصل صباح يوم الأثنين المقبل إلى مطار الملك خالد الدولي في الرياض، من أجل تولي مهمة تدريب العالمي بشكل رسمي.

المدرب البرتغالي تمت إقالته من تدريب بنفيكا مؤخرًا، بعدما حقق 8 بطولات خلال مشواره مع الأندية البرتغالية، التي تولى تدريبها.

الموضوع التالي:
تشافي يستعد لنيل رخصة التدريب وقد يكون مدرب برشلونة بالموسم المقبل
الموضوع التالي:
علي مبخوت: نتعامل مع المباريات بالقطعة ولم نتأهل حتى الآن
الموضوع التالي:
نجم وست هام المطلوب في سيتي: الرحيل سيكون قلة احترام
الموضوع التالي:
إقالة بيرند شتانغة مدرب المنتخب السوري
الموضوع التالي:
برناردو سيلفا يصالح نفسه بمركز جديد وأرقام مرعبة
إغلاق