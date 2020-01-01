رسميًا .. النصر يضم علي لاجامي من صفوف الفتح

النصر يحسم صفقة جديدة لصفوفه.

أعلن نادي النصر السعودي، عن ضم علي لاجامي، مدافع فريق الفتح، بعد انتهاء إجراءات التعاقد بنجاح، لينضم لصفوف العالمي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ونشر الحساب الرسمي لنادي النصر، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صور توقيع علي لاجامي، على عقد يمتد مع نادي النصر إلى 5 سنوات قادمة.

رسمياً ☑️

وقعت إدارة نادي #النصر "قبل قليل" عقداً مع الكابتن علي لاجامي بعقد يمتد لخمس سنوات 🤩

وذلك بعد أن اتفقت إدارة نادي النصر على شراء المتبقي من عقد اللاعب مع ناديه الفتح .

متمنين له التوفيق بإذن الله مع ناديه #العالمي 💛#معاك_يانصر pic.twitter.com/A2hCHw77lO — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) September 9, 2020

جاء ذلك بعد أن اتفقت إدارة النصر مع نادي الفتح، على شراء المتبقي من عقد علي لاجامي، ليصبح لاعبًا في صفوف نادي النصر، لمدة 5 سنوات.

ومن جانبه، قام البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للنصر، بضم علي لاجامي لقائمة النصر في بطولة دوري أبطال آسيا، استعدادًا للمشاركة في المباريات المتبقية بالبطولة القارية، التي ستقام منتصف سبتمبر الجاري.

المزيد من الفرق

إدارة النصر مازالت تفاوض الفتح، من أجل ضم اللاعب علي الحسن، الذي ظهر بمستوى جيد مع فريقه خلال الموسم الحالي، حيث شهدت المفاوضات تطورًا خلال الساعات الماضية.

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وتسعى إدارة النصر لتدعيم صفوف الفريق بلاعبين مميزين، بعد أن تم التعاقد مع الكوري الجنوبي كيم جين سو من جيونبك، والأرجنتيني جونزالو مارتينيز "بيتي" قادمًا من أتلانتا يونايتد الأمريكي، وأسامة الخلف لاعب الحزم.