رسميًا - النصر يضم عبدالفتاح آدم من التعاون

تدعيم قوي لهجوم النصر في الموسم الجديد

عبده الليثي فيسبوك تويتر

نجح نادي النصر السعودي، في التعاقد مع عبدالفتاح آدم، مهاجم التعاون، ضمن تدعيمات فترة الانتقالات الصيفية الحالية استعدادًا للموسم الجديد.

ويعد عبدالفتاح من المهاجمين المحليين الواعدين في السعودية خلال المواسم الأخيرة، والجميع يتنبأ له مستقبل باهر في الدوري السعودي.

وكشف نادي التعاون عن اتفاق بينه وبين النصر، يقضي بانتقال عبدالفتاح إلى صفوف العالمي بداية من الموسم المقبل بصفة نهائية.

وقال التعاون عبر الحساب الرسمي له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "وافق مجلس إدارة النادي على انتقال اللاعب عبدالفتاح آدم لنادي النصر متمنيا له التوفيق والنجاح مع ناديه الجديد".

وأضاف: "سيكون التوقيع الرسمي فور انتهاء انتخابات نادي النصر وتولي إدارة جديدة، مثل الجانب النصراوي في الصفقة الأستاذ عبدالرحمن الحلافي".

وافق مجلس إدارة النادي على انتقال اللاعب #عبدالفتاح_آدم لنادي النصر متمنياً له التوفيق والنجاح مع ناديه الجديد ، وسيكون التوقيع الرسمي فور انتهاء انتخابات نادي النصر وتولي إدارة جديدة ، مثل الجانب النصراوي في الصفقة الأستاذ "عبدالرحمن الحلافي"#شكرا_فتاح 💛 pic.twitter.com/LPs2nri6oD — نادي التعاون السعودي (@AltaawounFC) July 12, 2019

ومن المقرر أن ينضم عبدالفتاح لتدريبات النصر عقب الإعلان الرسمي عن الصفقة، حيث ينتظره منافسة قوية بالحصول على فرصة في وجود المغربي عبدالرزاق حمدالله.