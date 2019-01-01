رسميًا - النصر السعودي يتعاقد مع عبد الله الخيبري

صاحب الـ22 عامًا كان ضمن قائمة السعودية في كأس آسيا

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن نادي النصر السعودي، اليوم السبت، إنهاء إجراءات التعاقد مع عبد الله الخيبري؛ لاعب نادي الشباب، لمدة ثلاث مواسم مقبلة.

وأوضح مجلس العالمي أنه قام بشراء المدة المتبقية من عقد اللاعب مع ناديه الشباب، ليقوم بعدها بتسجيله رسميًا في كشوفات الفريق.

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صاحب الـ22 عامًا من ناشئي الشباب، وتم تصعيده للفريق الأول في عام 2017، ليشارك الموسم الجاري في 12 مباراة.

وكان الخيبري ضمن قائمة منتخب السعودية في كأس آسيا الإمارات 2019 إلا أنه لم يشارك في أي مباراة، بينما جلس على مقاعد البدلاء في المباراة الأولى أمام كوريا الشمالية، وخرج من قوائم الثلاثة لقاءات التالية.