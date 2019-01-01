رسميًا - النجم الساحلي التونسي يتعاقد مع كريم عريبي

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن نادي النجم الساحلي التونسي اليوم الأربعاء، تعاقده رسميًا مع الجزائري كريم عريبي؛ مهاجم دفاع تاجنانت الجزائري، لمدة أربعة مواسم

ويعد المهاجم الجزائري - صاحب الـ24 عامًا أولى صفقات جوهرة الساحل خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

ابن الـ24 عامًا نجح خلال الدور الأول من موسم 2018-2019 في تسجيل عشرة أهداف من أصل 17 هدفًا سجلها فريقه خلال 15 مباراة خاضها.

يذكر أن النجم الساحلي المركز السادس في جدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة بفارق ثماني نقاط عن الصدارة.