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رسميًا - النجم الساحلي التونسي يتعاقد مع كريم عريبي

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زهيرة عادل    فيسبوك      تويتر

أعلن نادي النجم الساحلي التونسي اليوم الأربعاء، تعاقده رسميًا مع الجزائري كريم عريبي؛ مهاجم دفاع تاجنانت الجزائري، لمدة أربعة مواسم

ويعد المهاجم الجزائري - صاحب الـ24 عامًا أولى صفقات جوهرة الساحل خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

ابن الـ24 عامًا نجح خلال الدور الأول من موسم 2018-2019 في تسجيل عشرة أهداف من أصل 17 هدفًا سجلها فريقه خلال 15 مباراة خاضها.

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يذكر أن النجم الساحلي المركز السادس في جدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة بفارق ثماني نقاط عن الصدارة.

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