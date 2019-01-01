رسميًا - الموافقة على حضور 30 ألفًا لمواجهة مصر وتنزانيا

تنزانيا وغينيا يجهزان الفراعنة لكأس أمم أفريقيا 2019

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن عامر حسين؛ رئيس لجنة المسابقات التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم، موافقة الجهات الأمنية على حضور 30 ألف مشجع لمواجهة مصر وتنزانيا الودية.

المباراة من المقرر أن تقام في 13 من الشهر الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، على استاد برج العرب بالإسكندرية.

وقرر الاتحاد المصري طرح تذاكر المباراة أمام الجماهير، بعد غدٍ الإثنين، من خلال ثلاثة منافذ بيع في ناديي الأولمبي والترام وميدان المطار ببرج العرب.

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وحددت إدارة استاد برج العرب البوابات 5 و6 و7، لدخول حاملي التذاكر الموحدة، وبوابة 3 لحاملي تذاكر الدرجة الأولى، وبوابة 10 للمقصورة الرئيسية، وباب 2 للفريقين والحكام والإعلام وجمهور الفريق الضيف.

يذكر أن الفراعنة سيخوضون ودية أخرى في 16 من الشهر الجاري أمام منتخب غينيا، استعدادًا لكأس أمم أفريقيا مصر 2019.

ويستهل الفراعنة مشوارهم في البطولة بملاقاة زيمبابوي في 21 من يونيو ثم الكونغو ثم أوغندا.