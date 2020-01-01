رسميًا - المقاصة يعلن إقالة أحمد حسام ميدو

ميدو يرحل عن تدريب المقاصة بعد 14 جولة بالدوري المصري.

أعلن نادي مصر المقاصة، برئاسة محمد عبد السلام، عن إقالة الجهاز الفني للفريق، بقيادة أحمد حسام ميدو، بعد نتائج الفريق السلبية خلال الفترة الماضية، والتي جعلته يصارع الهبوط.

المقاصة خسر أمام بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت بالجولة الرابعة عشر، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، أمس الثلاثاء.

ونشر المركز الإعلامي لنادي المقاصة بيانًا، يعلن خلاله توجيه إدارة المقاصة الشكر إلى ميدو، على الفترة التي تولى فيها الفريق، والذي صادفه سوء توفيق.

وقرر مجلس إدارة المقاصة، تعيين جمال عمر، مديرًا فنيًا للفريق خلال الفترة المقبلة، وذلك بشكل مؤقت، لحين التعاقد مع مدير فني جديد.

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وأشارت بعض التقارير الصحفية، إلى أن المقاصة يرغب في التعاقد مع حسام حسن، المدير الفني السابق لفريق سموحة، من أجل خلافة ميدو.

ولعب المقاصة تحت قيادة ميدو 14 مباراة، حقق الفوز في مباراتين فقط، وتعادل في 5 مباريات، وتلقى فريقه 7 هزائم، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويحتل المقاصة المركز الخامس عشر، ضمن ترتيب فرق الدوري الممتاز، متساويًا مع طلائع الجيش ونادي مصر، أصحاب المركزين السادس عشر والسابع عشر، برصيد النقاط، ولكن فارق الأهداف لصالح الفريق الفيومي.