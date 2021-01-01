رسميًا .. المغرب يتوج بكأس أمم إفريقيا للمحليين للمرة الثانية على التوالي

منتخب المغرب للمحليين يتوج بكأس الأمم الإفريقية للمرة الثانية بتاريخه

توج المنتخب المغربي ببطولة كأس الأمم الإفريقية للمحليين، للمرة الثانية على التوالي، بعد الفوز على المنتخب المالي في المباراة النهائية بهدفين دون رد.

لم ينجح المنتخبين في تسجيل أي أهداف خلال الشوط الأول، والذي شهد أفضلية للمنتخب المغربي الذي حاول في أكثر من فرصة، عن طريق أيوب الكعبي وسفيان رحيمي.

وتمكن سفيان بوفتيني مهاجم المنتخب المغربي، في التقدم بالهدف الأول بالدقيقة 69 من زمن المباراة، عن طريق رأسية، بعدما حول الكرة التي أرسلها عمر نمساوي من ركلة ركنية في المرمى.

وبعد الهدف حاول لاعبي منتخب مالي إدراك هدف التعادل، وسط تألق من جانب مدافعي المنتخب المغرب، حيث ظهر عبد المنعم بوطويل بشكل مميز للغاية.

وأضاف أيوب الكعبي الهدف الثاني للمنتخب المغربي بالدقيقة 79 من زمن المباراة، عن طريق ركلة ركنية، أرسلها محمد علي بمعمر على رأس الكعبي الذي سجلها في المرمى.

وبذلك يحافظ المنتخب المغربي على لقبه، الذي توج به النسخة الماضية، بعد الفوز على نيجيريا بأربعة أهداف دون رد، ويحقق أسود الأطلس اللقب الثاني في تاريخه.

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وبذلك يتساوى منتخب المغرب مع نظيره الكونغو الديمقراطية في قائمة أكثر المنتخبات تتويجًا بكأس أمم إفريقيا للمحليين، برصيد بطولتين، بينما حقق منتخبات ليبيا وتونس بطولة لكل منتخب.