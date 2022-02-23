رسميًا.. الكشف عن موعد كلاسيكو الدور الثاني بين ريال مدريد وبرشلونة

أعلنت رابطة الدوري الإسباني عن موعد مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة في الدور الثاني من الموسم الحالي.

وكانت مباراة الدور الأول قد انتهت بفوز ريال مدريد على ملعب الغريم "كامب نو" بنتيجة 1-3 وكان برشلونة وقتها يقوده المدرب السابق للفريق، رونالد كومان.

متى الموعد؟

حددت الرابطة عبر موقعها الرسمي موعد الكلاسيكو القادم يوم 20 مارس المقبل على ملعب "سانتياجو برنابيو".

وكانت آخر مواجهات برشلونة وريال مدريد في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني في السعودية وانتهى بفوز الملكي بنتيجة 3-2 في يناير الماضي.

ماذا ينتظر كلا الفريقان؟

يسعى ريال مدريد للفوز في الكلاسيكو للمرة السادسة على التوالي بين الفريقين، إذ يعود آخر فوز لبرشلونة إلى 2 مارس 2019 عندما فاز الفريق الكتالوني بهدف دون رد.

وستكون مواجهة الكلاسيكو المقبلة هي الأولى لـ تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة.

الجدير بالذكر أن ريال مدريد يعتلي صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 57 نقطة بينما يتواجد برشلونة في المركز الرابع برصيد 42 نقطة.

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