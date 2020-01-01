رسمياً .. الكشف عن خطورة إصابة إبراهيموفيتش ومدة غيابه

السويدي لم يتوقف عن التدرب في الحظر

أعلن نادي إيه سي ميلان تفاصيل إصابة نجمه السويدي زلاتان إبراهيموفيتش ومدة غيابه عن صفوف الفريق.

وكانت تقارير صحفية قد تقارير بتعرض النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لإصابة خطيرة صباح اليوم في تدريبات فريقه ميلان، والتي قد تبعده عن الملاعب لمدة طويلة.

النجم السويدي عاد الأسبوع الماضي إلى ميلانو، وبعد انتهاء فترة الحجر الصحي، عاد من جديد للمشاركة في تدريبات الروسونيري تحسباً لعودة النشاط.

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النادي أعلن في بيان رسمي أن إصابة إبراهيموفيتش عضلية ليست في وتر أكيليس السليم تمامًا وأن اللاعب سيخضع لفحص جديد بعد عشرة أيام للتأكد من سلامته.

"سكاي" ذكرت في وقت سابق أمس أن إبراهيموفيتش أُصيب في التدريب الجماعي بختام تدريبات اليوم، والذي كان عبارة عن مباراة مصغرة بين اللاعبين، بعد السماح بالاختلاط.

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وأوضحت الشبكة التلفازية أن اللاعب صاحب التسعة وثلاثين عاماً أُصبب في محاولته للوصول لكرة من رمية تماس، وأنها قد تبعده لقرابة شهر ونصف.

وأضاف التقرير أن التخوف حاضر من أن الإصابة قد تكون في وتر أخيليس، وذلك قد يعني ابتعاده عن الملاعب لمدة أطول وتهديد مسيرته الكروية، بانتظار نتائج الفحوصات.

ولم يتوقف إبراهيموفيتش عن التدرب طوال فترة التوقف والحظر، وشارك في تدريبات والقاءات الودية لفريق هاماربي السويدي الذي يدخل في ملكيته.

وينتهي عقد إبرا مع ميلان بنهاية الموسم الجاري، إذ انضم للفريق في يناير الماضي لمدة ستة أشهر فقط قادماً من الولايات المتحدة الأمريكية.