رسمياً | الكشف عن الناقل الحصري للدوري الإيطالي في الشرق الأوسط

وسيلة جديدة لنقل البطولة

أخيرًا وبعد سلسلة من الجدل، تم إزاحة الستار عن الناقل الجديد لمسابقة الدوري الإيطالي في منطقة الشرق الأوسط خلال موسم 2021/2022.

شبكة "beIN SPORTS" تخلت عن حقوق المسابقة التي سيطرت عليها لسنوات، لتشتعل المنافسة حول الناقل القادم.

ومن جانبها كشفت رابطة الدوري الإيطالي في بيان رسمي، عن الطريقة التي سيتم نقل المباريات بها المرحلة المقبلة.

وقال البيان الرسمي:"فيما يتعلق الأمر بحقوق بث الدوري الإيطالي في المنطقة العربية والشرق الأوسط، توصلنا إلى حل حول نقل المباريات للموسم الجديد".

وأضاف:"سيتم نقل المباريات باللغة العربية على قناة بموقع يوتيوب، بواقع 5 مباريات في كل يوم من أيام جولات الدوري".

ولم يوضح البيان إن كانت هذه المباريات سيتم نقلها بالمجان، أو بمقابل مادي معين كبديل لدفع الاشتراكات للقنوات الناقلة.

وينتهي الجدل بذلك تمامًا حول الناقل الجديد للمسابقة، بعد سلسلة من التكهنات المحيطة خلال الأسابيع القليلة الماضية.

ومن المقرر أن تتجه الأنظار بشكل أكبر نحو المسابقة الإيطالية هذا العام، بسبب انتقال جوزيه مورينيو إلى روما وعودة ماسيميليانو أليجري إلى يوفنتوس.

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وكانت الأندية الإيطالية قد عانت خلال الموسم الماضي بسبب الأزمة المالية بعد انتشار فيروس كورونا، وعلى رأس هذه الأندية إنتر الذي تخلى عن نجميه أشرف حكيمي وروميلو لوكاكو.

ويطمح النادي في التعافي من هذه الصدمة هذا الموسم، وسط منافسة شرسة مع يوفنتوس للحفاظ على لقب الدوري الإيطالي الذي انتزعه في النسخة السابقة.