رسميًا - الكاف يكشف موقفه من استمرار بطولاته والحضور الجماهيري في مواجهة "كورونا"

فيروس كورونا تسبب في تأجيل الكثير من البطولات في أوروبا وآسيا

أصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بيانًا رسميًا، بشأن تفشي فيروس كورونا في معظم بلاد العالم في الفترة الأخيرة.

تأجيل الكثير من البطولات الأوروبية والآسيوية على رأسها أقوى دوريات القارة العجوز وإقامة بعضها بدون جماهير، وتأجيل مباريات دوري أبطال آسيا.

وأكد بيان الكاف أنه سيتم استكمال الجدول الزمني للبطولات الإفريقية كما متفق عليه مسبقًا دون تأجيل أو إلغاء بطولات خلال الفترة المقبلة.

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وجاء البيان على النحو التالي: "الاتحاد الإفريقي يرغب في إبلاغ جميع الاتحادات الإفريقية بأننا نراقب عن كثب تطور فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم وخاصة في قارة إفريقيا".

وتابع البيان: "وفقا لمنظمة الصحة العالمية لم يتم الإعلان حالة خطورة عالية في أي بلد إفريقي حتى الآن، نتيجة لذلك قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الحفاظ على الجدول الزمني لجميع مسابقاته".

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وأضاف الكاف: "على أن يتم اتخاذ كافة التدابير الاحترازية مع وجود خيار بتنظيم المباريات دون حضور الجماهير في هذه البطولات".

واختتم الكاف بيانه: "وفيما يتعلق ببطولة الأمم الإفريقية 2021 في الكاميرون، من المقرر أن يزور وفد من اللجنة الطبية للكاميرون في الفترة من 14 إلى 15 مارس الجاري، والغرض من هذه الزيارة تقييم جميع الإجراءات الوقائية التي اتخذتها اللجنة المنظمة المحلية للبطولة".

وتقام مباراتي نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي المصري والوداد المغربي، والزمالك أمام الرجاء المغربي، أيام 1و2 مايو المقبل ذهابًا، و8 و9 إيابًا.