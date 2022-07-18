رسميًا | القصة مستمرة .. ميلان يُجدد عقد إبراهيموفيتش

العُمر لا يُمثل عائقًا أمام النجم السويدي

وضع ميلان حدًا للإشاعات حول مستقبل نجمه زلاتان إبراهيموفيتش وأعلن اليوم الإثنين رسميًا تجديد عقده الذي انتهى بنهاية يونيو الماضي.

النجم السويدي قاد الروسونيري في فترته الثانية معه، والتي بدأت في يناير 2020، للفوز بلقب الدوري الإيطالي للموسم الماضي 2021-2022، ولكن خضوعه لجراحة لعلاج الرباط الصليبي وضع بعض الشكوك حول إمكانية استمراره في الملاعب.

ما هي تفاصيل عقد إبراهيموفيتش الجديد مع ميلان؟

ميلان أعلن تجديد عقد صاحب الـ40 عامًا لمدة موسم واحد، حيث سينتهي صيف 2023.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

النادي لم يكشف عن التفاصيل المالية الخاصة بالعقد الجديد لكن التقارير المتابعة أكدت أن إبرا سيتقاضى 1.5 مليون يورو سنويًا بجانب مكافآت أخرى مرتبطة بالأداء وتحقيق بعض الأهداف.

ميلان أعلن تجديد العقد ببيان مقتضب نشره على موقعه الرسمي وجاء فيه "يُسعد ميلان الإعلان عن تجديد عقد زلاتان إبراهيموفيتش حتى 30 يونيو 2023، المهاجم السويدي سيُواصل ارتداء القميص رقم 11".

كيف كان أداء إبراهيموفيتش مع ميلان موسم 2021-2022؟

النجم الذي بات يمتلك فرصة تحطيم بعض الأرقام القياسية في الدوري الإيطالي ودوري أبطال أوروبا الموسم القادم لم يلعب كثيرًا مع ميلان الموسم الماضي بسبب تعرضه لعدة إصابات على مستوى الركبة.

إبرا لعب 27 مباراة مع الروسونيري في جميع البطولات، 23 منها كانت في الدوري الإيطالي والتي شهدت إحرازه 8 أهداف ساهمت في تتويج الفريق بالاسكوديتو بعد غياب استمر لـ11 عامًا.

Just Zlatan doing Zlatan things. 🍾 😂 pic.twitter.com/cxLCdpRSba — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) May 22, 2022

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