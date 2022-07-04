رسميًا | القصة مستمرة .. الهلال يُجدد عقد دياز

دياز قاد الهلال للفوز بالدوري السعودي

أعلن الهلال رسميًا تجديد عقد مديره الفني رامون دياز لمدة موسم واحد، وذلك عبر مقطع فيديو نشره حساب النادي على تويتر وعنونه بـ "القصة مستمرة".

دياز عاد لتدريب الهلال في فبراير الماضي خلفًا للمقال ليوناردو جارديم، وقد نجح في قيادة الفريق لعودة تاريخية في الدوري السعودي والفوز باللقب بعد صراع شرس مع الاتحاد، وقد قاده كذلك لتخطي مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا لكنه خسر معه نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين أمام الفيحاء.

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المدرب كان قد أثار قلق الجمهور الأزرق حين نشر رسالة عاطفية تجاه الهلال وعشاقه قبل يومين، لكن الإدارة الهلالية قطعت الشك باليقين ونجحت في تجديد العقد الذي انتهى بنهاية الموسم الأخير لعام جديد.

وكانت عدة تقارير صحفية قد أكدت اتفاق الطرفين على تمديد العقد لموسم جديد مع إمكانية التجديد لموسم آخر صيف 2023.

الهلال ينتظره عدة تحديات في الموسم الجديد أبرزها محاولة الفوز بدوري أبطال آسيا مجددًا والحفاظ على لقبه المحلي، كما سيخوض الفريق بطولتي كأس الملك والسوبر السعودي.

صحيفة الرياضية كانت قد أشارت يوم أمس إلى أن الهلال قد يلعب في النسخة القادمة من كأس العالم للأندية بترشيح من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وذلك حال أقيمت البطولة في يناير أو بداية فبراير المقبل قبل موعد المباراة النهائية لدوري أبطال آسيا.