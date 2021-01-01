رسميًا .. القانون الإسباني يطيح بمواجهة أتلتيكو وتشيلسي خارج مدريد

فيروس كورونا يواصل بعثرة أوراق دوري أبطال أوروبا

أصدرت الحكومة الإسبانية قرارًا بحظر استقبال الرحلات الجوية من البلدان الحاملة للسلالات الجديدة من فيروس كورونا، حيث ضمت القائمة كل من إنجلترا والبرازيل وجنوب أفريقيا.

وبناء على ذلك، تم الإعلان رسميًا أن مباراة أتلتيكو مدريد وتشيلسي لن تقام على ملعب واندا ميتروبوليتانو، حيث أن البلوز لن يكون مسموحًا لهم بالانتقال إلى الأراضي الإسبانية.

وفي ذلك السياق، قررت الحكومة الإسبانية تمديد الإجراءات حتى الثاني من مارس، علمًا بأنه من المقرر أن تقام المواجهة بين أتلتيكو مدريد وتشيلسي في الثالث والعشرين من فبراير.

ووفقًا للحكومة الإسبانية فإن الاستثناء الوحيد من هذا القرار سيكون للمواطنين الإسبان العائدين إلى بلادهم والمقيمين منهم في البلاد، وذلك خوفًا من السلالات الجديدة من فيروس كورونا الموجود في تلك الدول.

ويحظر على المسافرين من الدول الثلاث المذكورة دخول إسبانيا دون الخضوع للحجر الصحي لمدة عشرة أيام إذا لم يكونوا من مواطني إسبانيا.

ولا تعد مباراة تشيلسي وأتلتيكو مدريد هي المباراة الأولى التي ينتظر نقلها خارج أراضي البلد المستضيف لفريق إنجليزي، حيث حدث الأمر ذاته مع ليفربول ومانشستر سيتي.

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" بالأمس نقل مباراة الذهاب للدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا بين بوروسيا مونشنجلادباخ ومانشستر سيتي إلى بوشكاش آرينا بالعاصمة المجرية بودابست.

القرار لم يكن مفاجأة بأي حال من الأحوال، حيث أنه منذ أيام تم نقل مباراة ليفربول ولايبزيج أيضًا إلى العاصمة المجرية لأن السلطات الألمانية لم توافق على دخول ليفربول لأراضيها.

رسميًا .. فيروس كورونا ينقل مباراة مانشستر سيتي ومونشنجلادباخ إلى بودابست

وبذلك رفضت الحكومة الإسبانية استثناء أندية كرة القدم من قرار منع رحلات الطيران القادمة من دول تحمل سلالات مختلفة لفيروس كورونا بما فيها إنجلترا التي ظهرت فيها السلالة الجديدة مطلع العام الحالي، لتسير على خطى ألمانيا.