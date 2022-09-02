رسميًا | القاضي مديرًا تنفيذيًا وعنبر مدربًا جديدًا للأهلي

رحل سيبولدي دون الإعلان عن ذلك

أعلن النادي الأهلي تعيين السعودي يوسف عنبر مستشارًا فنيًا ضمن اللجنة التي يقودها البلجيكي جان فان وينكل، كما أسند له مهمة تدريب الفريق بشكل مؤقت.

المصادر الصحفية كانت قد أكدت اتخاذ الإدارة الجديدة للراقي بقيادة وليد معاذ قرارًا بإقالة المدرب روبرت سيبولدي وتعيين يوسف عنبر بدلًا منه، وذلك ضمن ثورة التصحيح التي تحدث حاليًا وبعد رحيل الإدارة السابقة برئاسة ماجد النفيعي.

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الأهلي كان قد تعاقد مع سيبولدي في مارس الماضي ليُحاول إنقاذه من الهبوط إلى دوري يلو لكنه لم يستطع ذلك، وقد جددت الإدارة السابقة عقده لموسم جديد لكن عدم الحصول سوى على نقطة واحدة من المباراتين الأولتين في الموسم الجديد أجبر المسؤولين الجدد على الإطاحة به.

الغريب أن الأهلي لم يُعلن رسميًا عن إقالة سيبولدي ولم يُوجه له الشكر على الفترة السابقة، بل تجاهل الحديث عنه تمامًا في حساباته الرسمية على السوشيال ميديا واكتفى بالإشارة إلى تعيين عنبر مستشارًا فنيًا وإسناد مهمة إدارة المباراة القادمة أمام الخلود له حتى إنهاء إجراءات التعاقد مع مدرب أجنبي جديد.

وقد قاد المدرب السعودي تدريبات الأهلي بالفعل مساء أمس وظهر في الصور الجماعية التي نشرت على تويتر الأهلي من المران بحضور الرئيس الجديد وعددًا من المسؤولين.

Shahid

المدرب الأوروجواياني قاد الراقي في 7 مباريات من الدوري السعودي للمحترفين الموسم الماضي لم يفز سوى في واحدة وتعادل في 4 وخسر اثنتين.

هذا الموسم خاض الأهلي مباراتين تعادل في الأولى مع القيصومة 1-1 وخسر الثانية أمام الأخدود بهدفين دون رد.

مجلس إدارة الأهلي الجديد اتخذ عدة قرارات أخرى بجانب إقالة سيبولدي وتعيين عنبر، أبرزها تعيين نايف القاضي مديرًا تنفيذيًا للنادي، والذي سبق أن شغل هذا المنصب عام 2021 بجانب عمله مديرًا للمنتخب السعودي تحت 20 عامًا والأخضر الأولمبي.

وقد أبدى القاضي سعادته البالغة واعتزازه بتلك الثقة من الإدارة الأهلاوية في هذه الفترة الصعبة للكيان الأهلاوي.

وقد عين النادي كذلك فيصل بن زيد مديرًا للمركز الإعلامي ومتحدثًا رسميًا باسم الأهلي.