رسميًا - القادسية يقدم احتجاجًا على مشاركة الغنام مع النصر

تقرر إيقاف سلطان الغنام ثم تم تعليق القرار

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن نادي القادسية السعودي تقدمه باحتجاج رسمي إلى لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، اعتراضًا على مشاركة سلطان الغنام؛ لاعب النصر، خلال مواجهة الفريقين.

وكان الفريقان قد تواجها اليوم الأربعاء، ضمن الجولة الـ19 بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان، وحقق العالمي الفوز بثلاثية مقابل هدف وحيد، سجل منها الغنام الهدف الثالث.

القادسية كتب، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "رفع النادي احتجاجًا رسميًا إلى لجنة الانضباط والأخلاق وذلك على خلفية مشاركة لاعب نادي النصر سلطان الغنام، وسيتم رفع كافة التفاصيل للجنة خلال المدة النظامية".

ويأتي احتجاج القادسية على خلفية قرار لجنة الانضباط، الذي صدر بالأمس، بإيقاف الغنام لمدة مباراتين، على إثر دهسه لقدم لاعب التعاون، خلال لقاء الجولة الـ18، دون وجود منافسة على الكرة. (طالع التفاصيل)

وبعد إصدار القرار بالأمس، تراجعت اللجنة اليوم عن الإيقاف، استجابًا لاعتراض النصر على إيقاف لاعبه قبل مباراة أخرى بـ24 ساعة فقط، لتقرر تعليق القرار لما بعد الانتهاء من ملاقاة القادسية. (طالع التفاصيل)