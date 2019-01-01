رسميًا .. الفيفا يُعيد فينجر لعالم كرة القدم

يبدو أن مشروع بايرن ميونخ قد انهار

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، تعيين البروفسور آرسن فينجر في منصب مدير التطوير التقني للمؤسسة، وذلك بعد حوالي عام ونصف بلا وظيفة، منذ انفصاله عن آرسنال في صيف 2018.

وكان كشاف النجوم قد أثار ضجة على نطاق واسع في الأيام القليلة الماضية، على خلفية تصريحاته المتضاربة حول مستقبله في المرحلة القادمة، باعترافه أولاً باهتمام بايرن ميونخ لخلافة نيكو كوفاتش، ومن ثم تراجع بتلميحات عن استعداده للحصول على وظيفة أخرى.

ومساء اليوم الأربعاء، أعلن موقع الفيفا بشكل رسمي، تعيين فينجر مديرًا لتطوير اللعبة عالميًا على مستوى الرجال والنساء، وعضوًا في الفريق الاستشاري التقني في عملية المراجعة وصناعة القرار داخل الفيفا، فيما يخص التغييرات وتعديل القوانين.

وفي تعليقه الأول، قال صاحب الشأن "أتطلع لمواجهة هذا التحدي المهم للغاية، ليس لشغفي بتحليل كرة القدم من منظور أوسع، بل لأهمية منصبي في الهيئة التي تدير كرة القدم في العالم".

وأضاف "أعتقد أن من الأشياء الجديدة التي رأيناها داخل الفيفا في السنوات الأخيرة، هو الإصرار على تطوير اللعبة بكل عناصرها، وبالنسبة لي. أعرف أن بإمكاني المساهمة في هذا الهدف، وسأبذل كل جهدي معهم".

هل تٌفضل المدرسة القديمة من اللاعبين أم لاعبي المدرسة الحديثة من كرة القدم؟ 👀 pic.twitter.com/m5KvWMLk9S — جول العربي - Goal (@GoalAR) November 13, 2019

أما رئيس الفيفا جياني إنفانتينو، فقال "علاقة فينجر بكرة القدم عاطفية وعميقة، وهو واحد من أكثر الشخصيات احترامًا في عالم كرة القدم، ويسعدني أن أرحب به معنا".

وتابع "منذ وصولي إلى الفيفا، نضع كرة القدم فوق كل اعتبار مع سعي دائم للتعلم من أولئك الذين يعرفون اللعبة من الداخل والخارج، وفينجر شخص لديه رؤية وإستراتيجية خاصة بجانب كفاءته وعمله الشاق بتكريس حياته لكرة القدم، ووجوده معنا يظهر الطريقة التي نتعامل بها للحفاظ على هدفنا لإعادة الفيفا لكرة القدم والعكس".