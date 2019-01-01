رسمياً – الفيحاء يعلن التوقيع مع السلولي مدافع الاتحاد

الفيحاء يدعم صفوف دفاعه بلاعب الاتحاد

فيسبوك تويتر بلال محمد

أعلن مجلس إدارة نادي الفيحاء، التعاقد مع عون السلولي مدافع نادي الاتحاد، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

وتأتي صفقة السلولي، في إطار سعي النادي لتدعيم صفوف الفريق استعداداً للموسم الجديد، كما أشار البيان الرسمي للنادي.

ووصل المدافع صاحب الـ 21 عاماً، إلى معسكر الفيحاء المقام حالياً في هولندا، بحضور الرئيس التنفيذي للنادي ومدير الفني.

وتدرج السلولي، في الفئات السنية المختلفة لنادي الاتحاد قبل أن يوقع العميد معه عقداً احترافياً في 2017، ولعب بقميص المنتخب السعودي في كأس آسيا للشباب في البحرين عام 2016.

#الفيحاء يوقع مع اللاعب عون السلولي بنظام الاعارة حتى نهاية الموسم.https://t.co/SOLlJO7yu6 pic.twitter.com/unNw1ZUI4R — نادي الفيحاء السعودي (@Alfaihaclub) August 1, 2019

وساهم السلولي، في وصول الأخضر السعودي، إلى كأس العالم للشباب 2017 في كوريا.

جدير بالذكر أن الفيحاء أنهى الموسم الماضي في المركز الثاني عشر برصيد 32 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط عن الفتح صاحب المركز التاسع.