رسميًا - الفيحاء يضم مهند عوض لمدة موسم

الفيحاء يواصل تدعيم صفوفه قبل الموسم الجديد

عبده الليثي فيسبوك تويتر

نجح مجلس إدارة نادي الفيحاء السعودي في مواصلة تدعيم الفريق قبل الموسم الجديد بعقد صفقة جديدة قبل انطلاق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان الفيحاء قد أعلن عن ضم الجناح البرتغالي مارتينيز في وقت سابق اليوم الخميس، من أجل تدعيم الفريق قبل موسم جديد قوي للكرة السعودي.

وأعلن النادي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن التعاقد مع مهند عوض لمدة موسم واحد فقط في صفقة انتقال حر.

وجاء البيان على النحو التالي: "أنهى مجلس إدارة الفيحاء برئاسة الاستاذ عبدالله بن أحمد أبانمي إجراءات التوقيع مع لاعب الوسط مهند عوض لمدة موسم واحد في صفقة انتقال حر".

وأضاف: "وقد جرت مراسم توقيع العقد بمقر معسكر الفيحاء بهولندا بحضور عضو مجلس الإدارة حسام الربيعة".