رسميًا | الفيحاء يُجدد عقد عامر شفيع

الحارس الأردني المخضرم سيُواصل رحلته في السعودية

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلن الفيحاء السعودي رسميًا تجديد عقد حارس مرماه المخضرم "عامر شفيع" لموسم واحد مع إمكانية التجديد لعام آخر.

وانضم شفيع للنادي السعودي خلال سوق الانتقالات الشتوي الأخير قادمًا من شباب الأردن.

وقدم اللاعب مستويات مميزة مع الفريق مما دعم فرصه للاستمرار لموسم إضافي وهو ما حدث بتجديد عقده.

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واحتفى الفيحاء باللاعب الأردني خلال حسابه الرسمي على تويتر معددًا بعض إنجازاته في الأردن وأبرزها الفوز بالدوري 5 مرات والكأس 4 مرات ودرع الاتحاد 3 مرات وكأس السوبر 5 مرات.

يُذكر أن الفيحاء أنهى الموسم الأخير في دوري المحترفين السعودي في المركز الـ12، إذ لم يجمع سوى 32 نقطة.