رسميًا | العربي هلال سوداني يُزامل كوكا ومرياح في أولمبياكوس

مهاجم الجزائر انتقل لليونان

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلن أولمبياكوس اليوناني رسميًا تعاقده مع المهاجم الجزائري العربي هلال سوداني قادمًا من نوتنجهام فورست الإنجليزي.

وانضم المهاجم صاحب الـ31 عامًا لنوتنجهام فروست الصيف الماضي، ورغم بدايته الجيدة بإحراز هدفين في أول 4 مباريات إلا أن موسمه انهار بسبب الإصابات التي أبعدته عن اللعب جل الموسم وحرمته كذلك تمثيل منتخب الخُضر في كأس أمم أفريقيا 2019.

ولم يكشف النادي اليوناني عن التفاصيل المالية للصفقة، خاصة أن مالكه إيفانجيلوس ماريناكيس هو مالك النادي الإنجليزي الناشط في بطولة التشامبيونشيب.

وسيلعب سوداني صاحب الـ22 هدفًا مع منتخب الجزائر في أولمبياكوس بجانب المصري أحمد حسن كوكا والتونسي ياسين مرياح، وكان قد لعب له سابقًا الجزائري رفيق جبور.

وأبدى اللاعب سعادته بارتداء قميص الفريق اليوناني، إذ كتب على حسابه الرسمي في تويتر "فريق جديد في بلد جديد، تحدٍ جديد .. هيا بنا".