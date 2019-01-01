رسمياً - العدالة يضم الواعد خالد الدبيش

تدعيم جديد للفريق الصاعد حديثاً لدوري المحترفين

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أعلن نادي العدالة السعودي عن تعاقده رسمياً مع خالد الدبيش -20 عاماً- لاعب النصر السابق.

وقال النادي عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر:"أنهت إدارة العدالة إجراءات التعاقد مع اللاعب خالد الدبيش".

ولعب الدبيش للنصر وقرطبة الإسباني، كما يملك خبرة دولية مع المنتخب السعودي في كأس الخليج للناشئين والشباب، وكأس آسيا في ذات المستويين.

مثل نادي النصر السعودي

ونادي قرطبة الأسباني

مثل منتخب المملكة من البراعم إلى الفريق الأولمبي ولعب كأس الخليج ونهائيات آسيا للناشئين

وكأس آسيا وكأس الخليج للشباب

وتأهل مع المنتخب إلى كأس العالم للشباب pic.twitter.com/jkwJ4WhvtI — نادي العدالة السعودي (@aladalahclub) ١٩ يوليو ٢٠١٩

أيضاً تأهل الدبيش رفقة المنتخب الأخضر الشاب إلى كأس العالم للشباب في بولندا.

يذكر أن نادي العدالة الصاعد حديثاً للدوري السعودي كان قد تعاقد مع الحارس التونسي أيمن المثلوثي أيضاً.