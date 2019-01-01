رسمياً | الصين تستضيف كأس العالم للأندية بحلتها الجديدة

تغييرات كبيرة على نظام وشكل البطولة

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم رسمياً اختيار الصين لتنظيم كأس العالم للأندية عام 2021 في الظهور الأول للبطولة بالنظام الجديد.

وتُلعب النسخة الحالية في قطر بشهر ديسمبر المقبل، كذلك العام المقبل ستقام بالدولة العربية الآسيوية، ثم يتم تغيير النظام.

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ونشر الاتحاد الدولي أن مجلسه اختار دولة الصين لاحتضان المسابقة في 2021، وستقام ما بين يونيو ويوليو بنفس العام.

وأوضح البيان الإعلامي المنشور أن عدد الفرق المشاركة وطريقة تأهلها سيتم مناقشته مع الاتحادات القارية في الفترة المقبلة.

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وتشير التقارير أن سيتم توسيع عدد الفرق المشاركة عن كل اتحاد قاري، بحيث يصل الإجمالي إلى 24 فريقاً، وتقام كل أربعة أعوام.