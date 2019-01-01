رسميًا - الصائغ يترشح لرئاسة الأهلي

بدعم من بن مشعل، تقدم الضائغ بأوراق ترشحه

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

تقدم أحمد الصائغ؛ أمين عام النادي الأهلي السعودية، رسميًا منذ قليل، بملف ترشحه لرئاسة النادي لمدة أربع سنوات مقبلة.

ويأتي ترشح الصائغ بدعم من الأمير منصور بن مشعل؛ المرشح لرئاسة هيئة أعضاء شرف النادي، حيث أجرى الثنائي اجتماعات موسعة خلال الأيام القليلة المقبلة لترتيب الأوراق.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية" السعودية فإن الصائع اضطر لتقديم أوراق ترشحه بعد قرار عبد الإله مؤمنة بالانسحاب من السباق، على إثر اختلاف في وجهات النظر. (طالع التفاصيل)

وتضم قائمة المرشح لرئاسة الراقي كل من: عبد الصمد القرشي، وائل الحلبي، غسان نصيف، ياسر محروس، عمار زهران، وأيمن مدني.

الصائغ قال، عقب تقدم أوراقه، في تصريحات لصحيفة "الرياضية": "تقدمت اليوم بملف ترشحي، وأسأل الله التوفيق والنجاح وأن نكون في محل ثقة جماهيرنا".

يذكر أن لجنة الانتخابات كانت قد فتحت أبوابها أمام راغبي الترشح أول أمس الأحد، ومن المنتظر أن تغلق أبوابها في تمام العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء.