رسميًا - الشيخ منصور بن زايد يأمر بإعادة تشكيل مجلس إدارة الجزيرة

محمد سيف السويدي يترأس المجلس الجديد

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

قرر الشيخ منصور بن زايد آل نهيان؛ نائب رئيس مجلس وزراء دولة الإمارات ووزير شؤون الرئاسة ورئيس نادي الجزيرة الرياضي ونائب هيئة الشرف، إعادة تشكيل مجلس إدارة الجزيرة.

ويترأس المجلس الجديد محمد سيف السويدي، وعضوية كل من: خالد محمد بالعمي، حمد الحر السويدي، طارق أحمد المسعود، سعيد عبد الله بن شيبان، عايض مبخوت الهاجري، وصالح عبد الله عبيد العريفي.

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ومن المقرر أن تمتد فترة تولى المجلس الجديد المسؤولية حتى عامين مقبلين، لتنتهي في عام 2021.

يذكر أن الجزيرة اختتم الموسم المنقضي محتلًا المركز الخامس في جدول ترتيب دوري الخليج العربي الإماراتي برصيد 45 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن المركز الثالث، الذي كان سيؤهله للعب في دوري أبطال آسيا.

وفي كأس رئيس الدولة، ودع الجزيرة من دور الـ16 بعدما تلقى الهزيمة أمام الشارقة بهدف وحيد.