رسمياً - الشرطة البرازيلية تغلق التحقيق في اتهام نيمار بالاغتصاب

لعدم كفاية الأدلة..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

قررت الشرطة البرازيلية إغلاق التحقيق في ملف اتهام نيمار نجم باريس سان جيرمان بالاغتصاب نظراً لنقص الأدلة.

وكانت امرأة برازيلية قد اتهمت نيمار بمحاولة اغتصابها في مايو الماضي، قبل أن تسدل شرطة ساو باولو الستار على المسألة اليوم.

وقالت جوليانا لوبيز محققة شرطة ساو باولو:"لقد أغلقت التحقيق بالأمس، لم أجد ما يكفي من العناصر لتوجيه الاتهام".

وترجع الواقعة إلى الخامس عشر من مايو في أحد فنادق باريس، حيث ادعت المرأة أ،ها تبادلت الرسائل مع نيمار قبل الواقعة، ثم عادت إلى البرازيل لاحقاً عقب يومين، لتقدم البلاغ في الحادي والثلاثين من مايو.

يذكر أن نيمار يرتبط بالعودة إلى برشلونة هذا الصيف متمرداً على ناديه، بعد أن غادر البلوجرانا في صيف 2017 كأغلى لاعب في تاريخ اللعبة مقابل 222 مليون يورو.