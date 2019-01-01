رسمياً – الشباب يوقع مخالصة مالية مع الكعبي

الإدارة وجهت الشكر لمهاجم الفريق

فيسبوك تويتر بلال محمد

أعلن مجلس إدارة نادي الشباب السعودي، توقيع مخالصة مالية مع خالد الكعبي، لاعب الفريق ليرحل نهائياً عن الليوث في فترة الانتقالات الحالية.

وتمنت إدارة الشباب، برئاسة خالد البلطان، التوفيق للاعب صاحب الـ 27 عاماً في رحلته القادمة، وشكرته على الفترة التي قضاها داخل جدران الفريق.

وانضم الكعبي إلى الشباب، في عام 2017 قادماً من الهلال السعودي، ليشارك مع الليوث في 35 مباراة سجل خلالها ستة أهداف.

وأنهى الشباب الموسم الماضي، الدوري السعودي وهو في المركز الخامس برصيد 54 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن الأهلي صاحب المركز الرابع.

الجدير بالذكر أن الكعبي، لعب الموسم المنصرم 22 مباراة بالدوري السعودي للمحترفين، سجل خلالها هدفين وصنع هدفاً وحيداً.