رسميًا .. الشباب يعلن رحيل المدرب جارسيا

إدارة الشباب وجارسيا لم يتوصلا لاتفاق يرضي الطرفين

أعلن نادي الشباب عن رحيل الإسباني لويس جارسيا المدير الفني للفريق بسبب عدم التوصل لاتفاق لتمديد عقده لنهاية الموسم الجاري.

وحاول جميع أندية الدوري السعودي للمحترفين بسبب فيروس كورونا تمديد عقود المدربين واللاعبين حتى نهاية الموسم.

وأصدر نادي الشباب بيانًا رسميًا منذ قليل، يعلن فيه رحيل جارسيا عن تدريب الفريق خلال الساعات الماضية بعد رفض تمديد عقده.

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وجاء البيان على النحو التالي: "قدم المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب السيد لويس جارسيا اعتذاره عن تمديد عقده مع النادي لقيادة الفريق حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي مشترطًا توقيع عقد لمدة عام إضافي معللًا ذلك بتلقيه عرض تدريبي آخر".

وأضاف البيان: "بدورها، تمسكت إدارة النادي بقرارها بعدم التوقيع مع المدرب الإسباني لويس جارسيا لعام إضافي حتى انتهاء الموسم الرياضي الحالي وإجراء تقييم شامل للجهاز الفني".

وتابع: "علمًا بأن عقد المدرب ينتهي نهاية الشهر الجاري بتاريخ 30 يوليو وبذلك ستقوم إدارة النادي بإنهاء التعاقد مع جهاز فني جديد خلال الأيام القادمة لقيادة الفريق الأول بالنادي في ما تبقى من هذا الموسم والموسم المقبل".

📄 بيان صحفي من إدارة نادي #الشباب pic.twitter.com/QzpGBiL3HK — نادي الشباب السعودي (@AlShababSaudiFC) July 17, 2020

وسيفكر مجلس إدارة الشباب سريعًا في التعاقد مع مدرب جديد خلال الأيام المقبلة قبل استئناف المباريات في الموسم الحالي.