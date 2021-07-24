رسميًا .. الشباب يعلن تعاقده مع فواز القرني من الاتحاد

القرني ينتقل من الاتحاد إلى الشباب

أعلن نادي الشباب، عن إتمام تعاقده مع فواز القرني، حارس مرمى نادي الاتحاد، بعد مفاوضات بين الطرفين خلال الأيام الماضية، لينتقل الحارس إلى النادي العاصمي.

القرني هو ثالث لاعب ينضم لكتيبة نادي الشباب، بعد أن تم التعاقد مع مهند عسيري وحسين شعبان، ليلعب رفقة الليث الأبيض تحت قيادة المدرب البرازيلي تشاموسكا.

وكتب نادي الشباب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، يعلن خلالها عن إتمام التعاقد مع فواز القرني لمدة 3 سنوات قادمة.

وجاء نص بيان نادي الشباب كالآتي: "وقعت إدارة الشباب برئاسة الأستاذ خالد البلطان، عقدًا احترافيًا مع الحارس فواز القرني، قادمًا من نادي الاتحاد، وذلك لمدة 3 سنوات".

الليث الأبيض تابع: "بدورها، تمنت إدارة الشباب التوفيق للاعب في مهمته المقبلة مع (شيخ الأندية)".

نادي الشباب استطاع أن يحسم الصفقة لصالحه، بعد منافسة مع نادي النصر الذي كان يرغب في التعاقد مع فواز القرني، ليكون بدلًا من الأسترالي برادلي جونز الذي رحل عن الفريق مؤخرًا.

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وكانت بعض التقارير الصحفية قد أشارت إلى أن الصفقة كلفت نادي الشباب مبلغ 4.5 مليون ريال، من أجل الحصول على موافقة نادي الاتحاد على بيع ما تبقى من عقده.

وانتقل فواز القرني إلى الشباب، بعد مطالبته بالرحيل عن الاتحاد، بسبب عدم حصوله على فرصة للمشاركة بشكل أساسي، في ظل تألق البرازيلي مارسيلو جروهي.