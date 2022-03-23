رسميًا .. الشباب يعلن إقالة شاموسكا والتعاقد مع سوموديكا

أعلن نادي الشباب برئاسة خالد البلطان، عن إقالة الجهاز الفني للفريق بقيادة المدرب البرازيلي بيركليس شاموسكا، وذلك بعد تذبذب نتائج الليوث خلال الفترة الماضية.

الشباب تراجع مستواه ونتائجه خلال الفترة الماضية، حيث خسر أمام الاتحاد بهدفين دون رد، ثم تعادل أمام الطائي بهدفين لمثلهما.

الشباب يعلن إقالة شاموسكا

نادي الشباب أعلن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" خلال تغريدة نشرها، عن إقالة شاموسكا، موجهًا له الشكر.

وجاء نص التغريدة كالآتي: "قررت إدارة نادي الشباب إنهاء عقد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، السيد بريكليس شاموسكا".

وواصل: "بدورها قدمت إرة الناي شكرا للسيد شاموسكا على ما قده خلال الفترة الماضية، ومتمنية له التوفيق في مسيرته المقبلة".

الشباب يتعاقد مع سوموديكا لخلاف شاموسكا

وبعد إقالة شاموسكا بدقائق، أعلن نادي الشباب عن التعاقد مع الروماني ماريوس سوموديكا، وذلك من أجل تدريب الفريق، خلفًا للمدرب البرازيلي المُقال.

وكتب نادي الشباب عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي تغريدة نصها: "وقعت إدارة نادي الشباب رسميًا مع المدرب الروماني ماريوس سوموديكا، وذلك للإشراف الفني على الفريق الأول لكرة القدم، حتى نهاية الموسم الرياضي".

وأضاف: "ومن المقرر أن يصل إلى الرياض مساء غد الخميس، على أن يباشر مهامه في الإشراف على الفريق بدءًا من تدريب يوم الجمعة المقبل".

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