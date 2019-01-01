رسميًا - الشباب يضم محمد السهلاوي لمدة موسم واحد

السهلاوي يستعد لبداية الموسم مع الشباب

عبده الليثي فيسبوك تويتر

أعلن نادي الشباب السعودي، عن التعاقد مع محمد السهلاوي مهاجم النصر، ضمن صفقات فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم الهجوم.

ويعد السهلاوي من اللاعبين التاريخيين في الدوري السعودي لما قدمه مع ناديه السابق النصر، ومع المنتخب السعودي أيضًا خلال السنوات الماضية.

وكشف الشباب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن توقيع السهلاوي لمدة موسم واحد فقط.

وقال النادي عبر "تويتر": "وقع رئيس مجلس إدارة نادي الشباب الأستاذ خالد البلطان رسميًا مع اللاعب الدولي محمد السهلاوي، وذلك لتمثيل الفريق لمدة موسم رياضي واحد".

وأضاف: "بدورها، تمنت إدارة النادي التوفيق للاعب في مسيرته المقبلة مع شيخ الأندية وأن تكون حافلة بالإنجازات".

وكان السهلاوي قد رحل عن النصر عقب انتهاء عقده وعدم تجديده، حيث انضم لمعسكر الشاب أولًا قبل أن يتم ضمه بشكل رسمي.

ومن المنتظر أن يلعب السهلاوي موسم مع الشباب، حيث تشير التقارير إلى إمكانية اعتزاله عقب نهاية الموسم المقبل مع الليوث.