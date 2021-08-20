رسميًا .. السعودية تستضيف نهائي وبقية مباريات دوري أبطال آسيا 2021

فرصة كبيرة للأندية السعودية بالبطولة القارية

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن استضافة المملكة العربية السعودية، لباقي مباريات بطولة دوري أبطال آسيا 2021، بداية من ربع النهائي حتى المباراة النهائية.

وكان من المقرر أن تقام مباريات دور الربع نهائي ونصف النهائي على ملاعب الفرق التي احتلت المركز الأول في جميع المجموعات، كما أن الاتحاد الآسيوي كان لم يحدد مكان المباراة النهائية.

وأصدر الاتحاد الآسيوي بيانًا رسميًا، يؤكد على أن قرار إقامة بقية مباريات دوري أبطال آسيا في المملكة العربية السعودية، في انتظار تأكيد المكتب التنفيذي بالاتحاد على قرار لجنة المسابقات الذي أصدر يوم 18 أغسطس، بخصوص استضافة مباريات الأدوار الإقصائية بنظام التجمع.

البيان أكد على أن الاتحاد الآسيوي كان قد قرر يوم 5 يوليو الماضي، إقامة جميع المباريات الإقصائية من جولة واحدة بدوري أبطال آسيا 2021، وسيقام الدورين ربع النهائي ونصف النهائي خلال الفترة من 16 إلى 19 أكتوبر القادم.

كما حدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم موعد المباراة النهائية، حيث ستقام يوم 23 نوفمبر المقبل في المملكة العربية السعودية أيضًا، حيث سيتم تحديد الملاعب فيما بعد.

يذكر أن مباريات منطقة الشرق ستقام في كوريا الجنوبية، بعدما اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم نظيره الكوري الجنوبي، من أجل استضافة مباريات ربع النهائي ونصف النهائي، وذلك في مدينة جيونجو خلال الفترة من 17 إلى 20 أكتوبر القادم.

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وكان نادي النصر معترضًا على إقامة مباراته أمام فريق تركتور سازي الإيراني على ملعب محايد، متمسكًا بإقامة المباراة على ملعبه في العاصمة السعودية الرياض، لينهي الاتحاد الآسيوي هذه الأزمة.

ومن المقرر أن يواجه الهلال أيضًا فريق استقلال طهران الإيراني، في مباراة ربع النهائي، حيث كان مقررًا أن تقام المباراة في إيران، ولكن قرار الاتحاد الآسيوي أنهى كل شيء.