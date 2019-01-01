رسميًا - السد القطري يضمن مقعده في كأس العالم للأندية

الزعيم يطيح بالدحيل وبذلك يمثل قطر في مونديال الأندية المقبل

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

تأكد تمثيل السد القطري للبلد المضيف لكأس العالم للأندية المقبل، بعد إقصائه للدحيل من دور الـ16 بدوري أبطال آسيا.

الزعيم أقصى خصمه القطري بعدما تغلب عليه اليوم الثلاثاء في الإياب بثلاثية مقابل هدف وحيد، وكان لقاء الذهاب انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، ليتأهل السد إلى دور الـ8. (طالع تقرير المباراة)

كان السد قد توج بطلًا للدوري القطري الموسم الماضي 2018-2019، لكن هذا لم يكن كافيًا له لتمثيل قطر في مونديال الأندية المقبل، وفقًا للقوانين.

احتاج الزعيم بعد حصده للدوري المحلي لعدم تتويج أي فريق قطري آخر بلقب دوري أبطال آسيا 2019، حيث كان سيتأهل وقتها بدلًا من السد، لكن الآن أصبح الزعيم الممثل القطري الوحيد في البطولة القارية.

وبذلك يكون قد تأهل رسميًا إلى المونديال، المقرر إقامته في ديسمبر المقبل، خمسة فرق هم: الترجي التونسي بطل أفريقيا، ليفربول الإنجليزي بطل أوروبا، مونتيري المكسيكي بطل كونكاكاف، وهينجن سبورت بطل دوري أبطال أوقيانوسيا.