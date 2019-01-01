رسمياً – الزمالك يفتقد للنقاز والسعيد في إياب نهائي الكونفدرالية

لن يلعب ثنائي الزمالك المباراة القادمة أمام نهضة بركان

فيسبوك تويتر بلال محمد

تأكد الثنائي، عمر السعيد وحمدي النقاز عن مباراة الزمالك في إياب نهائي بطولة الكونفدرالية، أمام نهضة بركان المغربي.

وخسر الزمالك اليوم من نهضة بركان بهدف دون رد، سجله لابا كوجود في الوقت القاتل من اللقاء، الذي جمع بينهما على الملعب البلدي لبركان.

وحصل عمر السعيد مهاجم الزمالك، على بطاقة صفراء في الدقيقة 52 من عمر المباراة، بسبب إضاعة الوقت ليتأكد غيابه عن العودة بسبب تراكم البطاقات.

وفي الدقيقة 60، أشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء في وجهة الظهير الأيمن للفريق، ليغيب هو الآخر عن مباراة الإياب.

ويشارك عمر السعيد، بشكل أساسي مع الزمالك في الفترة الأخيرة بعد إصابة المهاجم المغربي، خالد بوطيب في الركبة، الشهر الماضي.

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🔗https://t.co/RA7RBFt1PQ pic.twitter.com/qFfNIpMALE — جول مصر (@goaleg) May 19, 2019

الجدير بالذكر ان الزمالك سيستضيف الفريق المغربي، يوم الأحد القادم على ستاد برج العرب بالإسكندرية، في إياب نهائي البطولة.