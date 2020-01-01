رسميًا .. الزمالك يعلن انسحابه من الدوري المصري اعتراضًا على استكمال المسابقة

الزمالك يعارض استكمال الدوري المصري بالموسم الحالي

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، على عدم استئناف مباريات الدوري المصري مرة أخرى.

الزمالك عارض أكثر من مرة فكرة عودة الدوري من جديد، وعدم تحديد بطل بسبب الظروف التي تمر بها البلاد في الوقت الحالي.

وانتشار فيروس كورونا ضرب العالم أجمع، وتسبب في توقف الأنشطة الرياضية لفترة طويلة، قبل الاستئناف مرة أخرى.

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وأكد رئيس النادي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عدم استكمال بطولة الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي.

وقال أمير مرتضى منصور في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، إن موقفهم من عودة الدوري ثابت ورافضين تمامًا استئناف البطولة.

وأضاف المشرف العام على الكرة: "قررنا بالاتفاق مع كارتيرون المدير الفني للفريق بعدم خضوع اللاعبين للمسحات الطبية خلال الفترة الحالية".

وأردف أمير مرتضى: "قرارنا ثابت، لن نستكمل الدوري في الموسم الحالي، ونرغب في بدء موسم جديد للحصول على شهرين إعداد".

ومن المنتظر أن يكشف مرتضى منصور رئيس النادي الأبيض عن تفاصيل الاجتماع مساء اليوم عبر قناة الزمالك وموقفهم النهائي من البطولة.