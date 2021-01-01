رسميًا .. الزمالك يخطر اتحاد الكرة برفض خوض القمة بدون حكام أجانب

الزمالك يخطر اتحاد الكرة بقراره بشأن مباراة القمة أمام الأهلي

أصدر نادي الزمالك بيانًا رسميًا، يؤكد خلاله بأنه قد أرسل خطابًا رسميًا لاتحاد الكرة المصري، يعترض خلاله على قرار إقامة مباراة القمة أمام الأهلي بحكام مصريين.

وكان أحمد مجاهد رئيس اللجنة المؤقتة التي تدير اتحاد الكرة حاليًا، قد أعلن عن إقامة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك تحت قيادة تحكيمية مصرية، رافضًا إقامتها بتحكيم أجنبي.

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الزمالك أشار خلال موقعه الرسمي، إلى أن اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، أبدت اعتراضها خلال خطاب رسمي لاتحاد الكرة، على قرار إسناد إدارة مباراة القمة المقبلة أمام الأهلي بالدوري، لطاقم تحكيم مصري.

لجنة الزمالك أكدت على أنها تثق في التحكيم المصري، إلا أن اشتعال المنافسة على قمة الدوري يرفض أي اتجاه لفكرة إسناد المباراة لطاقم تحكيم مصري، والالتزام بالمتعارف عليه في مباريات القمة، وأن تقام بوجود حكام أجانب.

وأضاف الزمالك أن قيام حكام أجانب بإدارة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، أمر لا يوجد به أي عقبة أو إعاقة، وذلك لضمان رفع الحرج عن الحكام المصريين في مثل هذه المباريات الحساسة.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي نظيره الزمالك يوم 18 إبريل الحالي، في المباراة المؤجلة من الأسبوع الرابع، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، على ملعب استاد القاهرة الدولي.