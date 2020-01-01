رسميًا - الزمالك يتوج بكأس السوبر المصري على حساب الأهلي للمرة الرابعة في تاريخه

الزمالك يفوز على الأهلي بركلات الترجيحية.

توج فريق نادي الزمالك، ببطولة كأس السوبر المصري، بعد النعادل مع الأهلي في الوقت الأصلي سلبيًا، ليتفوق بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 3-2 للفريق الأبيض..

بداية هجومية من جانب النادي الأهلي ، حيث أتيحت فرصة للتسجيل، بعدما انفرد أجايي بحارس مرمى الزمالك محمد أبو جبل، ليتصدى الأخير للكرة، وتصل إلى جيرالدو الذي يسدد الكرة في الشباك الخارجية.

سجل جيرالدو الهدف الأول للأهلي في الدقيقة 12 من زمن المباراة، بعد عرضية أرضية من الجهة اليمنى أرسلها حسين الشحات، ولكن حكم المباراة رفض احتسابها بداعي التسلل.

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وأهدر جيرالدو فرصة أخرى للأهلي في الدقيقة 18، بعد عرضية من حسين الشحات، ليلعبها جيرالدو برأسه أعلى العارضة.

أول خطورة من جانب الزمالك، بعد تسديدتين رائعتين من جانب مصطفى محمد، ولكن خارج المرمى، واحدة بجوار القائم الأيسر، والثانية أعلى العارضة.

وشهد الشوط الثاني تحسن نسبي في أداء الزمالك، حيث استحوذ لاعبيه على الدقائق الأولى من الشوط، حيث أتيحت فرصة خطيرة ليوسف أوباما، ولكنه محمد الشناوي يتصدى لها ببراعة.

وشهدت الدقيقة 75 مشادة بين لاعبي الزمالك والأهلي، بسبب مشاحنة حدثت بين محمود كهربا لاعب الأهلي، مع طارق حامد لاعب وسط الزمالك.

فرصة خطيرة للأهلي في الدقيقة 87، عن طريق محمود عبد المنعم كهربا، ليسددها بقدمه اليسرى خارج المرمى.

وأطلق الحكم صافرة نهاية الوقت الأصلي من المباراة، ليحتكم الفريقان إلى الركلات الجزاء الترجيحية.

سدد للأهلي: علي معلول "سجلها"، عمرو السولية "سجلها"، محمود متولي "سجلها"، محمد هاني "تصدى أبو جبل"، أليو بادجي "تصدى أبو جبل".

سدد للزمالك: محمود علاء "سجلها"، فرجاني ساسي "سجلها"، أشرف بن شرقي "تصدى الشناوي"، طارق حامد "سجلها"،

وبذلك يتوج الزمال بكأس السوبر المصري للمرة الرابعة في تاريه، على حساب الأهلي صاحب الرقم القياسي بالتتويج بالبطولة 10مرات.