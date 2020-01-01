رسميًا .. الزمالك يتعاقد مع حمزة المثلوثي 3 سنوات

حمزة المثلوثي لاعبًا في صفوف الزمالك.

أعلن نادي الزمالك، عن التعاقد مع التونسي حمزة المثلوثي، الظهير الأيمن السابق لفريق الصفاقسي التونسي، في صفقة انتقال حر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ونجح نادي الزمالك في التعاقد مع المثلوثي في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع نادي الصفاقسي التونسي، وذلك لتدعيم الجبهة اليمنى بالفريق الأبيض.

ونشر الموقع الرسمي لنادي الزمالك، خبر التعاقد مع المثلوثي لمدة 3 سنوات مقبلة، تبدأ من الموسم الجديد، ليكون هو أحدث الوجوه المنضمة للقلعة البيضاء.

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وكان الزمالك يعاني من نقص في الجبهة اليمنى، منذ رحيل التونسي حمدي النقاز عن صفوف الفريق، خلال شهر ديسمبر 2019، بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية.

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ويسعى الزمالك لتدعيم صفوف الفريق بلاعبين مميزين، بجانب الحفاظ على العناصر الأساسية، بهدف العودة والمنافسة على كافة البطولات خلال الموسم الجديد 2020-2021.

وخسر الزمالك بطولة دوري أبطال إفريقيا 2020 في المباراة النهائية أمام الأهلي، ثم خرج الفريق من بطولة كأس مصر على يد فريق طلائع الجيش من دور النصف نهائي.