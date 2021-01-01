توابع باتشيكو وكارتيرون .. عبد الحليم علي يقدم استقالته للزمالك
الزمالك حقق فوزًا هامًا على نظيره سيراميكا كليوباترا ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت على أرضية "ستاد القاهرة الدولي".
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وأصدر النادي الأبيض بيانًا رسميًا عبر الحساب الرسمي له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "وجهت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك الشكر للبرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم ولجهازه المعاون على الفترة التي تولى فيها تدريب الفريق".
وأضاف بيان نادي الزمالك، في توجيه الشكر للمدرب البرتغالي: "وتمنت له كل النجاح والتوفيق في مشواره التدريبي خلال المرحلة المقبلة".
وتابع البيان: "كان المدرب البرتغالي قد تولى تدريب الفريق في ولاية ثانية بدأت منذ شهر سبتمبر الماضي وتخللتها خوض مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا ونصف نهائي كأس مصر وكذلك خوض عدة مباريات في دوري 2020/2021".
ويلعب الزمالك مع الترجي التونسي لحساب منافسات دوري أبطال إفريقيا الأسبوع المقبل لحساب منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات.