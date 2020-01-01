رسميًا - الزمالك يتسلم التعهد الكتابي للمشاركة في السوبر الإفريقي

الزمالك يستعد للمشاركة في السوبر الإفريقي

أعلن نادي الزمالك، اليوم الأربعاء، عن وصول خطاب رسمي من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يؤكد وصول التعهد الخاص بتأمين بعثة الأبيض خلال بطولة السوبر الإفريقي.

ويواجه الزمالك نظيره الترجي التونسي، يوم 14 فبراير الجاري، في لقاء السوبر الإفريقي، بالعاصمة القطرية الدوحة.

الزمالك يسعى للفوز بالبطولة بعد أن توج ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية الموسم الماضي على حساب نهضة بركان المغربي.

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وجاء خطاب الكاف للزمالك بالتأكيد على سلامة بعثة الزمالك وتمنى مشاركة الأبيض في البطولة لنجاحها في اللقاء الاحتفالي الذي سيقام الشهر الجاري.

وأرسل الاتحاد القطري لكرة القدم خطابًا رسميًا جاء فيه: "نسعى لاستكمال الاستضافة الناجحة لكأس السوبر الافريقي، والتي بدأت مع نسخة 2019 ، بالإضافة إلى نسخة العام المقبل، ونؤكد من جديد التزامنا الكامل عند استضافة هذا الحدث، والتقيد بأعلى المعايير الدولية".

وأضاف البيان: "كل ذلك لضمان تمتع وأمن وسلامة جميع المشاركين باللقاء، نتطلع إلى لقائكم جميعًا في الدوحة في 14 فبراير 2020 ، للاستمتاع بمباراة كرة قدم عالية المستوى بالإضافة إلى تدفق كبير من المتفرجين لهذا الحدث الهام".

وكان جاء نص خطاب الاتحاد القطري لكرة القدم برئاسة حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني: "السيد / أحمد أحمد ، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم” اسمحوا لي أولاً أن أعرب عن مدى سرورك بلقائك مؤخرًا في الرباط ، خلال منتدى تطوير البنية التحتية لكرة القدم في إفريقيا ، الذي كان يستضيفه أشقاؤنا من الاتحاد الملكي المغربي لكرة القدم".

وتابع: "أود أيضًا أن أثني على جهودك في تزويد القارة بفرصة للنمو والتطور ، كل ذلك وفقًا لقدراتها ومواهبها الكروية بالإضافة إلى ذلك ، أود أن أؤكد مجددًا أن الاتحاد القطري لكرة القدم يرحب بكم في الدوحة مع جميع زملائك أعضاء اللجنة التنفيذية وضيوفكم الموقرين من الاتحادات الأعضاء في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ، وكذلك جميع اللاعبين والمسؤولين والموظفين و الإداريين من الناديين المتنافسين".

وأردف: "سيكون نهائي كرة القدم الأفريقية لا تنسى مع نكهة عربية في كانون الأول (ديسمبر) الماضي ، أتيحت لك أنت وبعض أعضاء لجنتك التنفيذية الفرصة لمشاهدة جزء من كأس العالم للأندية الذي استضافته قطر ، والذي كان يتمتع بثراء كبير من المتفرجين مقارنة بالإصدارات السابقة. بالإضافة إلى ذلك ، عرض ما عرضته الدوحة لجميع الضيوف القادمين من جميع أنحاء العالم للمشاركة في تجربة ذات مستوى عالمي من وجهة نظر تنظيمية وترويجية وفنية وأمنية، اكتسبت البطولة ثناء وتقدير FIFA وكذلك المشجعين والمسؤولين وضيوف وسائل الإعلام – ناهيك عن ردود الفعل الإيجابية من جانب اللاعبين والموظفين و الإداريين في الأندية المشاركة".

وتابع رئيس الاتحاد القطري: "التزمت دولة قطر والاتحاد القطري لكرة القدم ، بصفتهما مضيفين لأول مرة كأس العالم العربي والشرق الأوسط FIFA في عام 2022 ، بالتزامهما على هذا النحو ، فإن أي مباراة رسمية أو ودية – سواء كانت مباراة أو بطولة – تستضيفها الدوحة ستُعتبر جزءًا من استعداداتنا لكأس العالم سنقدم تجربة ذات مستوى عالمي وسيتم التعامل معها دائمًا على أعلى المستويات المهنية. سنضمن أن يتمتع جميع المشاركين والمشجعين والأندية والموظفين بتجربة ممتعة واستثنائية وآمنة علاوة على ذلك ، سيتم تطبيق جميع المعايير الدولية واختبارها من خلال الجوانب التنظيمية والترويجية والأمنية".