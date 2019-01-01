رسميًا | الرجاء يفسخ عقد لاعبه السنغالي بالتراضي

الرجاء مقدم على ثورة في صفوف فريقه

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلن الرجاء المغربي رسميًا فسح عقد لاعبه السنغالي إبراهيما نياسي اليوم الإثنين، وذلك في إطار عمل الإدارة لتجديد صفوف الفريق استعدادًا للموسم القادم.

واجتمع اللاعب مع إدارة النادي صباح اليوم واتفق الطرفان على فسخ العقد بالتراضي وفي أجواء ودية كما أفصح الموقع الرسمي للنادي.

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إذ جاء في بيانه "توصل نادي الرجاء الرياضي و اللاعب ابراهيما نياسي الى اتفاق يقضي بفسخ العقد الرابط بينهما في اطار حبي و اتفاقي".

"نادي الرجاء الرياضي يتقدم بالشكر للاعب ابراهيما نياسي على ما قدمه للفريق خلال الموسم الرياضي المنتهي و يتمنى له حظا موفقا في باقي مساره الرياضي".

وأفادت التقارير الصحفية المتابعة أن اللاعب خرج من حسابات باتريس كارتيرون للموسم القادم لأسباب فنية، رغم أنه كان من اللاعبين الأساسيين في بداية الموسم الأخير.

يُذكر أن عقد اللاعب السنغالي مازال يمتد لموسم إضافي، وقد رحل عن الرجاء كذلك لاعبه المغربي زكريا حدراف بنهاية عقده.