رسميًا - الرجاء المغربي يتعاقد مع مدافع الأهلي المصري السابق

كوليبالي يرافق كارتيرون للمرة الثالثة

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن نادي الرجاء المغربي اليوم الثلاثاء، عن إبرامه أولى صفقاته الصيفية بالتعاقد مع المالي ساليف كوليبالي؛ مدافع الأهلي المصري السابق.

المالي كان قد لعب للمارد الأحمر بداية من صيف 2018، لكنه رحل عنه في يناير الماضي بعد فسخ التعاقد بالتراضي.

ويأتي تعاقد النسور مع كوليبالي، نظرًا للقناعة الشديدة من جانب الفرنسي باتريس كارتيرون؛ المدير الفني للفريق، به، حيث ستكون هذه هي المرة الثالثة التي يتولى تدريبه بها.

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المدافع المالي تدرب تحت قيادة كارتيرون من قبل في مازيمبي الكونغولي، وحصلا معًا على لقب دوري أبطال أفريقيا، ثم جلبه عندما تولى الفرنسي القيادة الفني للأهلي.

وخاض صاحب الـ31 عامًا 22 مباراة بقميص الشياطين الحمر، سجل خلالهم ثلاثة أهداف وصنع اثنين آخرين.

يذكر أن الرجاء ينافس حاليًا على لقب الدوري المغربي، حيث يحتل المركز الثاني بـ52 نقطة من 28 مباراة، بفارق نقطتين عن الوداد صاحب الصدارة بـ54 نقطة من 27 مباراة.