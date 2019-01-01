رسميًا - الرائد يستعير الغامدي من النصر

ظهير أيمن العالمي لم يشارك في أي مباراة الموسم الجاري

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن نادي الرائد السعودي تعاقده مع خالد الغامدي؛ ظهير أيمن النصر، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

خالد المطوع رئيس الرائد من من أنهى إجراءات التعاقد مع اللاعب، معربًا عن تمنيه أن يكون لاعب العالمي إضافة مميزة لفريقه خلال الفترة المقبلة.

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وثمن المطوع جهود سعود آل سويلم؛ رئيس النصر، ومجلس إدارته في تسهيل انتقال اللاعب وحسن التعاون مع الرائد، متوجهًا لهم بالشكر.

صاحب الـ30 عامًا كان قد انضم لصفوف النمر في صيف عام 2011 قادمًا من القادسية السعودي.

ولم يشارك الغامدي الموسم الجاري في أي مباراة مع النصر، لكنه بشكل عام خاض معه 135 مباراة، سجل خلالهم هدف وحيد وصنع عشرة آخرين.