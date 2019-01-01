رسميًا - الدوري المغربي يطبق تقنية الفيديو بالموسم المقبل

الدوري المغربي كان في حاجة للفيديو بعدما شهد عديد الاعتراضات على التحكيم الموسم المنقضي

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

قرر الاتحاد المغربي لكرة المغربي برئاسة فوزي لقجع، تطبيق تقنية الفيديو بمسابقتي الدوري وكأس العرش، بداية من الموسم المقبل.

الإعلان لم يأت بشكل رسمي مع الاتحاد المغربي، إنما أعلنت الشركة التي تعاقد معها لتتولى لإدارة تقنية الفيديو.

⚽️La Real Federació de Futbol del Marroc ha escollit a @GrupoMEDIAPRO com a proveïdor del sistema de vídeo arbitratge per a la Botola i la Moroccan Throne per a les properes 4 temporades. #Marroc



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شركة "ميديا برو" الإسبانية كشفت اتفاقها مع الجانب المغربي عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث كتبت: "اختارت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم شركتنا كمقدم لنظام تحكيم الفيديو للبطولة المغربية للمحترفين وكأس العرش المغربي لأربعة مواسم مقبلة".

⚽️La Real Federació de Futbol del Marroc ha escollit a @GrupoMEDIAPRO com a proveïdor del sistema de vídeo arbitratge per a la League i la Moroccan Throne per a les properes 4 temporades. #Marroc



👉 Nota de premsa : https://t.co/kZL0KtcsPa pic.twitter.com/i4LfzHDNnF — MEDIAPRO (@GrupoMEDIAPRO) July 2, 2019

ويعد الدوري المغربي هو ثالث دوري عربي يشهد تطبيق تقنية الفار، بعد الدوري السعودي، الذي بدأ في تطبيق هذه التقنية بشكل كلي منذ بداية الموسم المنقضي، والدوري الإماراتي.

يذكر أن الوداد توج بطلًا للموسم المنقضي بالمغرب برصيد 59 نقطة بفارق أربع نقاط عن أقرب منافسيه.