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رسميًا | الدوري الفرنسي يكشف جدول مباريات موسم 2019-2020

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تعرف على أبرز مباريات الدوري الفرنسي الموسم المقبل
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم جدول مباريات الدوري لموسم 2019-2020 والذي ينطق يوم 9 أغسطس بالتزامن من بداية الدوري الإنجليزي.

وتشهد مباريات الجولة الأولى مواجهات بين باريس سان جيرمان ونيم، ليل ونانت، مارسيليا وريمس، ديجون وسانت إيتيا، ستراسبورج وميتز، مونبيليه ورين، نيس وأميان، بريست وتولوز، بوردو وأنجيه، وقمة الجولة بين ليون وموناكو.

ويواجه باريس سان جيرمان نظيره ليون في الجولة السادسة والرابعة وعشرين بينما يلعب ضد موناكو في الجولة 15 ثم الجولة 20.

ويٌقام مباراتي الديربي بين باريس سان جيرمان ومارسيليا  في الجولة 11 على حديقة الأمراء ثم مباراة الدور الثاني بالجولة 30.

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جدير بالذكر أن باريس سان جيرمان سيطر على الدوري الفرنسي في السنوات الأخيرة وحققه منذ 2012-2013 حتى الآن ولم يخسره سوى في موسم 2016-2017 أمام موناكو.

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