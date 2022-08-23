رسميًا.. الدوري السعودي يغير مسماه بعد توقيع اتفاقية رعاية ضخمة

الدوري السعودي يظهر بمسماه الجديد في الموسم الحالي

أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين تغيير اسم البطولة المحلية إلى "دوري روشن السعودي" وذلك بعد توقيع عقد الرعاية مع شركة "روشن المطور العقاري الوطني".

وتعد تلك الشركة من إحدى الشركات المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، وشملت الاتفاقية رعاية مسمى الدوري لمدة خمس سنوات بقيمة بلغت 478 مليون ريال سعودي.

وعبر المهندس عبد العزيز العفالق رئيس مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين عن سعادته بتلك الاتفاقية، حيث قال: "تمثل علاقتنا مع روشن قيمة خاصة، إذ نجحنا سويًا في صناعة شراكة نوعية، وكان لذلك الأثر في تعزيز القيمة السوقية لدوري يعد الأفضل والأكثر متابعة في المنطقة".

كما أوضح: "نعرف روشن وندرك قيمتها في سوق التطوير العقاري، ونحن واثقون من قدرة هذه الشراكة على إتمام مساعيها في تحقيق مكاسب كبيرة للجماهير الرياضية في المملكة ولمتابعي الدوري السعودي حول العالم".

وفي المقابل، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة روشن، ديفيد جروفر: " تتضح أهمية كرة القدم في المملكة بشكل كبير، بعد رعايتنا للموسم الماضي من الدوري السعودي وإعادة تسمية النسخة الجديدة".

وتابع: "نسعى في روشن لزيادة مجهوداتنا في دعم المشهد الرياضي السعودي، نحن سعداء بإطلاق "دوري روشن السعودي" ونهدف إلى تقديم تجربة استثنائية للجماهير حول المملكة ".

وأوضح بيان الرابطة السعودية أن شركة روشن "تتمتع بإسهامات قوية في دعم الرياضة المملكة، فبالإضافة لرعاياتها لأنشطة كرة القدم تعد روشن راعياً مؤسساً لحلبة الفورمولا 1 بمحافظة جدة والتي جذبت الملايين من المشاهدين من حول العالم إضافة إلى إسهامتها المتعددة في مجالات المسؤولية الاجتماعية ورعايتها لأنشطة رياضية متنوعة بما في ذلك رعاية ماراثون الرياض واتفاقية تعاون مع الاتحاد السعودي للرياضة للجميع".

جدير بالذكر أن الدوري السعودي ينطلق بمسماه الجديد "دوري روشن" هذا الموسم، على أن تكون تلك هي البداية لمدة 5 سنوات قادمة بحسب الاتفاقية.