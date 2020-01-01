رسميًا | الدوري الإنجليزي يقرر استمرار الموسم ويرفض سيناريو فرنسا

في إنجلترا يرفضون أي قرار بشأنه إلغاء النسخة الحالية من الموسم

أصدرت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز بيانًا رسميًا اليوم، الجمعة، لحسم موقف الموسم الحالي من الاستمرار أو الإلغاء على الطريقة الفرنسية.

الحكومة الفرنسية قررت إلغاء الدوري وإيقاف أي نشاط رياضي حتى سبتمبر المقبل مما أدى إلى إعلان تتويج باريس سان جيرمان باللقب.

وعبّرت عدد من الأندية عن غضبهم بسبب قرار إلغاء المسابقة وعلى رأسهم ليل وليون وأميان وتولوز.

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وقال بيان البريميرليج: "بعد الاجتماع مع الأندية تقرر استمرار موسم 2019-2020 على أن تعود المباريات حينما يصبح الوضع آمنًا".

وتابع: "الهدف الأول للبريميرليج هو الصحة والسلامة العامة للمدربين واللاعبين والأطقم الفنية والجمهور وكل من في مجتمعنا، ولذلك نرى ضرورة البدء في العودة إلى التدريبات مع اتباع تعليمات الحكومة".

البيان أشار إلى أنّه لم يتم اتخاذ قرار نهائي لوضع أجندة لعودة المباريات ولكن الهدف هو استئناف المسابقة يوم 8 يونيو المقبل.

وتنتظر الرابطة قرارات الحكومة البريطانية لوضع خطة شاملة لعودة الحياة إلى طبيعتها في كرة القدم وكذلك في المملكة.

جدير بالذكر أنّ إسبانيا وضعت خارطة للطريق مكونة من 4 مراحل تهدف إلى عودة الليجا مطلع شهر يونيو المقبل.