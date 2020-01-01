رسميًا - الدوري الإنجليزي دون فيروس كورونا

رابطة الدوري الإنجليزي تعلن عن خلو بطولتها من فيروس كورونا.

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي عن خلو بطولتها من فيروس كورونا الذي تسبب في توقف كرة القدم لأشهر في الفترة الماضية.

جاء هذا في بيان رسمي أصدرته الرابطة قبل قليل، وأكد من خلاله أن الجولة الأخيرة من الفحوصات لم تظهر أي نتيجة إيجابية على الإطلاق.

وكتبت الرابطة في بيانها: "يمكن للدوري الإنجليزي اليوم أن يقوم إنه لا يوجد به أي حالات إصابة بفيروس كورونا، خلال الفحوصات التي أجريت في الفترة بين الـ 29 من يونيو والخامس من يوليو لـ 1973 من اللاعبين والعاملين في البطولة".

المزيد من الفرق

مورينيو يٌسقط أنشيلوتي.. توتنهام يتخطى إيفرتون بهدف

وأضافت: "نحن نحاول تقديم كافة المعلومات المتاحة من أجل الشفافية والحفاظ على نزاهة البطولة، ولن يتم تقديم أي تفاصيل إضافية تكشف عن أمور تخص أندية أو أسماء بعينها".

وكانت تلك هي الجولة الـ 12 من الفحوصات منذ عودة الدوري الإنجليزي من جديد عقب الفترة التي توقف فيها بسبب جائحة كوروونا.

وأوشكت بطولة الدوري الإنجليزي على الانتهاء، عقب أن حسم ليفربول اللقب لصالحه قبل أيام، ولا يتبقى سوى تحديد بعض المراكز فقط.

جدير بالذكر أن تلك هي المرة الثالثة التي تظهر فيها الفحوصات عدم وجود أي حالة إيجابية، بعد فحوصات الجولة الرابعة نهاية مايو الماضي والسادسة مطلع يونيو الجاري.