رسميًا.. الدوري الإسباني يقر اتفاقية CVC رغمًا عن أنف ريال مدريد وبرشلونة

الأمر بات رسميًا ولكن..

وافق 38 ناديًا من أصل 42 على اتفاقية رابطة الدوري الإسباني مع صندوق CVC الأمريكي، ليتم إقرار الاتفاقية بصورة رسمية.

4 أندية فقط هي من رفضت هذه الاتفاقية وهم القطبان ريال مدريد وبرشلونة مع أتلتيك بيلباو وريال أوفيدو، أحد أندية الدرجة الثانية الإسبانية.

وبقبول الأغلبية، تم اعتماد الاتفاقية وسيجري تطبيقها، لكن في الوقت نفسه تم استبعاد الأندية الأربعة الرافضة منها.

على هذا الأساس، يحافظ ريال مدريد وبرشلونة على حقوقهم السمعية والبصرية في الخمسين عامًا المقبلين، مع عدم تحصلهم على أي يورو من خلف الاتفاقية بشكل عام.

ومن المقرر أن تُدر هذه الاتفاقية 2.7 مليار يورو على كافة الأندية الإسبانية، تستخدم بصفة أساسية في تطوير البنية التحتية والمنشآت الرياضية، مع جزء منها يستخدم لمواجهة آثار فيروس كورونا.

وكانت الاتفاقية تضع بنودًا صريحة تمنع الأندية الإسبانية من المشاركة في دوري السوبر الأوروبي أو أي بطولات انشقاقية، وهو ما زاد من رفض الريال والبرسا لها.

الجدير بالذكر أن الاتحاد الإسباني انضم إلى ريال مدريد وبرشلونة بالأمس وأعلن رفضه قطعيًا للاتفاقية لأسباب قانونية واقتصادية.